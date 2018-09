Wegen des Brückenbaus am Gaspericher Kreuz wird es auch an diesem Wochenende wieder zu Störungen auf den Autobahnen A 1 und A 6 kommen.

Erneute Sperrung wegen Brückenbau am Gaspericher Autobahnkreuz

Für Autofahrer gilt es an diesem Wochenende am hauptstädtischen Contournement wieder, entweder sich in Geduld zu üben oder den Streckenabschnitt zu vermeiden.

(rr) - Wegen des Brückenbaus am Gaspericher Kreuz wird es auch an diesem Wochenende wieder zu Störungen auf den Autobahnen A 1 und A 6 kommen. Wie die Straßenbauverwaltung mitteilt, handelt es sich um die vierte und letzte Arbeitsphase. Dabei wird die Baustellenvorrichtung entfernt und die Autobahn A 6 wird in beiden Richtungen wieder instand gesetzt. Die Arbeiten beginnen am Freitagabend um 20 Uhr. Aufgrund der Vorbereitungen wird es vermutlich schon am späten Nachmittag zu Störungen im Straßenverkehr kommen. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Montag gegen 6 Uhr beendet sein.



Umleitungen werden ausgeschildert. Sie führen über die A3 bis nach Düdelingen und dann in entgegengesetzter Richtung zurück zur Hauptstadt. Während der Arbeiten am Contournement wird auch die Ausfahrt Liwingen in Fahrtrichtung Frankreich gesperrt werden.