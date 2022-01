Für Samstag sind zwei Demonstrationen in der Hauptstadt angemeldet. Das "Luxemburger Wort" verfolgt die Entwicklungen.

Derzeit keine Zwischenfälle

Erneute Proteste gegen Corona-Maßnahmen

Für Samstag sind zwei Demonstrationen in der Hauptstadt angemeldet. Das "Luxemburger Wort" verfolgt die Entwicklungen.

(mab) - Am Samstag haben sich erneut Gegner der Corona-Maßnahmen zu gleich zwei Demonstrationen versammelt. Startpunkt war um 14 Uhr am Glacis in Luxemburg-Stadt.

Zum Auftakt der Veranstaltungen zählte die Polizei rund 50 Teilnehmer. Gegen 15.25 Uhr waren es offiziellen Angaben zu Folge 150 Teilnehmer. Die Veranstalter kündigten für eine der beiden Demonstrationen an, über die Rote Brücke zum Place de l'Europe zu ziehen. Die Straße ist derzeit für Autos gesperrt, die Tram fährt weiterhin. Die andere Demonstration soll laut Plan am Glacis bleiben.

Die Polizei erwartet nach derzeitigem Stand keine Zwischenfälle. „Es wurde nichts angekündigt, aber man weiß es natürlich nie“, sagte ein Sprecher dem „Luxemburger Wort“.







