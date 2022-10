Die Bauarbeiten am Kreisverkehr Sandweiler werden fortgesetzt. Vom kommenden Freitag bis Montag wird der Verkehr umgeleitet.

Baustelle

Erneut Umleitung um den Kreisverkehr Sandweiler

Der Ausbau der Kreisverkehrs Sandweiler in einen Turbo-Kreisel schreitet voran. Im Rahmen der Bauarbeiten wird am kommenden Freitag, 21. Oktober, ab 8 Uhr der Verkehr bis zum darauffolgenden Montag um 6 Uhr umgeleitet.

Um die Arbeiten zu ermöglichen, wird die N2 in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr in Richtung Moutfort und Oetringen wird über den CR234 umgeleitet. In Richtung Luxemburg-Stadt wird der Verkehr über den CR226 geleitet. Der CR159 in Richtung Itzig wird nur auf einer Spur befahrbar sein.

Umleitungen werden aufgrund von Bauarbeiten angegeben. Foto: ACT





