Erneut Sicherheitsfirma auf der Anklagebank

In einem Prozess um illegale Wachschutzdienste hat die Staatsanwaltschaft nun nur eine milde Strafe für ein Sicherheitsunternehmen und dessen Betreiber beantragt.

(str) - Sicherheit soll nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Deshalb muss auch, wer in Luxemburg Wachschutzdienste anbietet, strenge Auflagen erfüllen und eine spezielle Genehmigung des Justizministeriums vorweisen. Wer sich darüber hinwegsetzt, riskiert, ins Visier der Strafverfolgung zu kommen.

So erging es auch einem Sicherheitsunternehmen im November 2018, nachdem ein Konkurrenzunternehmen der Polizei zugetragen hatte, dass eine Firma ohne Agrément des Justizministeriums Wachschutzaufgaben an einer Baustelle am Schwimmbad Les Thermes in Strassen ausführe ...