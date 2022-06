Die Autobahn A3 ist von Freitag an und bis Montagmorgen teilweise gesperrt.

Verkehrsbehinderungen

Erneut Geduld gefragt beim Kreisverkehr Gluck

David THINNES Die Autobahn A3 ist von Freitag an und bis Montagmorgen teilweise gesperrt.

Rund um den Kreisverkehr Gluck stehen auch an diesem Wochenende wieder Sperrungen an, genauso wie vor sieben Tagen.

Die Autobahn A3 ist zwischen dem Verteilerkreis Gluck und dem Verteiler Hesperingen von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, in beide Richtungen gesperrt, dies wegen Arbeiten im Ban de Gasperich.



Der Verkehr vom Kreisel aus in Richtung Autobahnkreuz Gasperich wird über den Boulevard de Kockelscheuer, den Boulevard Raiffeisen und den Verteiler Hesperingen umgeleitet. Wer von der A3 in Richtung Hauptstadt unterwegs ist, muss über den Verteiler Hesperingen in Richtung Boulevard Raiffeisen und Boulevard de Kockelscheuer fahren.

Die Straßenbauverwaltung erinnert daran, dass wegen Vorbereitungen auf der Baustelle bereits von Freitag, 19 Uhr, an mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

In diesem Bereich sorgt die Sperrung des Rangwee bereits für Verkehrsbehinderungen.

