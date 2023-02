Die Oktave findet vom 29. April bis 14. Mai in der Luxemburger Kathedrale statt - und erneut steht eine Frau im Mittelpunkt.

Muttergottesoktave

Erneut eine Predigerin bei der Luxemburger Oktave

Erneut hat Erzbischof Jean-Claude Kardinal Hollerich eine Frau mit den Predigten beim größten katholischen Glaubensfest in Luxemburg beauftragt. Renée Schmit (59), die bischöfliche Beauftragte für Evangelisierung und diözesane Bildung, wird die Oktavpredigerin 2023 sein, wie das Erzbistum am Mittwoch mitteilte. Die Wallfahrt findet vom 29. April bis 14. Mai in der Luxemburger Kathedrale statt. Das Leitwort ist „Maria, Zeichen der Hoffnung und des Trostes!“.

2021 war mit Milly Hellers erstmals in der mehr als 350-jährigen Geschichte der Wallfahrt eine Frau zur Predigerin ernannt worden; im vergangenen Jahr übernahm Jean-Pierre Reiners die Aufgabe.

„In dankbarer Freude erinnere ich mich bis heute an religiöse Kindheitserlebnisse, zu denen auch die jährliche Wallfahrt zur Trösterin der Betrübten gehört“, zitiert das Erzbistum Renée Schmit. Das alljährliche Pilgern zur Kathedrale sei für sie immer ein Highlight gewesen: „An der Hand der Eltern schritten wir zum Mariendom.“ Seither habe sich Vieles verändert, „aber Maria stand immer wieder an den Wendepunkten meines Lebens, um mir Zeichen der Hoffnung und des Trostes zu sein“. Ihre eigene Berufung in der Kirche sei auf ein Erlebnis vor dem Votivaltar zurückzuführen, „wo ich 1989 der Trösterin mein Ja-Wort gab, damit sie mein Leben führe und leite.“

Ein der Jungfrau Maria geweihtes Leben

Renée Schmit wurde am 25. September 1963 in Diekirch geboren. Am 14. Juni 1998 empfing sie die Jungfrauenweihe in der Kirche von Oberwiltz. Sie machte eine religionspädagogische Ausbildung als Katechetin am Institut catéchétique in Luxemburg, war drei Jahre im Schulunterricht tätig und ging 1989 an die École de la Foi im Schweizerischen Fribourg, wo sie sich theologisch und pastoral weiterbildete.

„Maria, Zeichen der Hoffnung und des Trostes!“ - Zum Leitwort der Oktave 2023 hat Oktavpredigerin Renée Schmit einen engen Bezug. Foto: Erzbistum Luxemburg

Sie wirkte an verschiedenen seelsorglichen Stationen in Luxemburg, unter anderem als Pastoralassistentin in den Pfarreien Rodange und Lamadelaine, als Mitglied des Wiltzer Pastoralteams sowie in der Nordregion, als Referentin für Liturgie und Spiritualität im diözesanen Seelsorgereferat.



2020 ernannte Kardinal Hollerich sie zur bischöflichen Beauftragten für Evangelisierung und diözesane Bildung und zur Direktorin des Centre de formation diocésain Jean XXIII (CFD). Seit 2013 ist die diesjährige Oktavpredigerin auch Mitglied des Bischofsrates und Präsidentin der diözesanen Oktavkommission.

