Nach Aufhebung des Parameters

Erneut Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in der Hauptstadt

Auf der „Kinnekswiss“ in Limpertsberg fand am Samstagnachmittag wieder eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen der Regierung statt. Das war der erste Protest, seit der Demonstrationsparameter in der Hauptstadt aufgehoben wurde.

Schätzungen zufolge nahmen an dem Protestzug etwa 200 Menschen teil. Im Gegensatz zu früheren Demonstrationen blieb die Aktion am Samstag friedlich. Infolge der verschärften Sicherheitsauflagen in der Hauptstadt hatten sich zuletzt immer weniger Menschen den „Spaziergängen“ angeschlossen.

Die Demonstrationszone zwischen dem Glacisfeld und der Place de l'Europe war eingerichtet worden, nachdem es bei einer nicht angemeldeten Demonstration von Impfgegnern am 4. Dezember des vergangenen Jahres zu Ausschreitungen gekommen war. Damals hatten Teilnehmer der Kundgebung Weihnachtsmärkte gestürmt und waren bis vor das Wohnhaus von Premierminister Xavier Bettel gezogen.

In der vergangenen Woche hatten Polizeiminister Henri Kox (Déi Gréng), der beigeordnete Polizeigeneraldirektor Donat Donven und Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer (DP) angekündigt, dass der Demonstrationsparameter mit sofortiger Wirkung aufgehoben werde.

