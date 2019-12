Auf der deutschen A8 in Höhe des Pellinger Tunnels hat ein Fernfahrer am Mittwoch drei Flüchtlinge in seinem Auflieger entdeckt. Die Polizei ermittelt. Die drei sind mutmaßlich in Luxemburg zugestiegen.

Erneut blinde Passagiere in Lastwagen

Tom RUEDELL Auf der deutschen A8 in Höhe des Pellinger Tunnels hat ein Fernfahrer am Mittwoch drei Flüchtlinge in seinem Auflieger entdeckt. Die Polizei ermittelt. Die drei sind mutmaßlich in Luxemburg zugestiegen. Ende Oktober war es auf der deutschen A64 zu einem ähnlichen Fall gekommen.

An einer Haltebucht am Pellinger Tunnel auf der deutschen A8 hat am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr ein Lastwagenfahrer, der aus England über Luxemburg nach Aalen fahren wollte, drei Flüchtlinge auf seiner Ladefläche entdeckt. Nach dem er seinen Laster angehalten hatte, flüchteten die Personen durch die bereits aufgeschlitzte LKW-Plane über die A8. Aufgrund der Witterungsbedingungen, Dunkelheit und starker Nebel, bestand Lebensgefahr für die flüchtenden Personen und die Autofahrer.

Die deutsche Bundes- und Landespolizei leiteten sofort mit verstärkten Kräften eine Großfahndung ein. Auch die französische Polizei beteiligte sich im nahegelegenen Scheuerwald an der Fahndung. Gegen 7.30 Uhr konnte die Bundespolizei drei Personen auf einem Wiesengelände neben der A8 feststellen: einen 25-Jährigen aus dem Sudan sowie zwei Frauen aus Eritrea im Alter von 21 und 26 Jahren. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen der unerlaubten Einreise gegen die drei Personen, der LKW-Fahrer wird als Zeuge vernommen.



Auf Nachfrage sagte der Sprecher der Bundespolizei, Dieter Schwan: "Nach ersten Erkenntnissen wollten die drei nach England einreisen und nicht nach Deutschland, haben aber den falschen Laster erwischt. Wir gehen derzeit davon aus, dass sie in Luxemburg zugestiegen sind, wissen aber nicht, wo."

Schwan verwies darauf, dass solche Verwechslungen öfter vorkämen, gerade an Autobahnraststätten, bei denen die Fahrtrichtung nicht klar ersichtlich ist. Erst Ende Oktober war es auf der deutschen A64, nahe dem Grenzübergang Wasserbillig, zu einem ganz ähnlichen Fall mit einem Laster aus Luxemburg gekommen, auch hier wollten die Flüchtlinge eigentlich nach England.