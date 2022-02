Drei Männer werden beschuldigt, Urheber des Betrugs zu sein. Sie sollen rund 20 Jahre lang Gemeindegelder veruntreut haben.

Ermittlungen abgeschlossen

Drei Beschuldigte im Fall um Finanzbetrug in Hesperingen

Maximilian RICHARD

Über Jahre hinweg sollen in der Gemeinde Hesperingen Gelder veruntreut worden sein. Bereits im Juli 2019 wurden deshalb strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Der zuständige Untersuchungsrichter hat seine Ermittlungen nun am Donnerstag abgeschlossen.

In einer ersten Phase waren zunächst zwei Gemeindebeamte im Alter von 52 und 55 Jahren in das Visier der Justiz geraten. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilt, wird aber ebenfalls ein 61-jähriger Mann beschuldigt, Teil des Betruges gewesen zu sein. Im Zuge der Ermittlungen seien Immobilien und Vermögen im Wert von insgesamt rund fünf Millionen Euro beschlagnahmt worden.

Die beiden Gemeindebeamten sind mittlerweile von ihren Funktionen enthoben worden. Die zwei Männer wurden im Oktober 2019 nach einer Anhörung beim Ermittlungsrichter in Untersuchungshaft gebracht. Einer der beiden Beschuldigten befindet sich aber mittlerweile wieder unter Auflagen auf freiem Fuß. Der dritte Beschuldigte wurde indes im Zuge der Ermittlungen nicht inhaftiert.

Es obliegt jetzt der Staatsanwaltschaft, das Dossier des Ermittlungsrichters zu analysieren und gegebenenfalls Anklage gegen die Männer zu erheben. In diesem Fall muss sich anschließend eine richterliche Ratskammer mit dem Fall befassen. Diese entscheidet dann, ob es zu einer Gerichtsverhandlung kommen wird.



