Nachdem am Sonntag auf dem Knuedler ein Kleinkind von einer umstürzenden Eisskulptur tödlich verletzt wurde, hat sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Ermittlungen nach tödlichem Unfall am Weihnachtsmarkt

Ein schwerer Eisblock ist am Sonnrtagabend bei der Eispiste am Knuedler umgefallen und hat ein kleines Kind erschlagen. Wie es zu diesem tragischen Unglück kommen konnte, ist noch ein Rätsel.

Die Staatsanwaltschaft hat am Montagmorgen bestätigt, dass es sich bei dem Opfer um ein zweijähriges Kind handelte. Man habe sämtliche Spuren sichergestellt und werde versuchen, den Hergang und die Ursachen des Unfalls zu ermitteln. Eine Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung wurde eingeleitet.

Am Montagmorgen legten Menschen am Unglücksort Blumen um einen Schlitten aus Eis nieder. Foto: Gerry Huberty

Rückblick

Kurz nach 20 Uhr war am Sonntag eine schwere Eisskulptur an der Eisbahn am Weihnachtsmarkt umgestürzt. Dabei wurde ein Kleinkind von einem Eisblock getroffen und sehr schwer verletzt. Das Opfer erlag seinen schweren Verletzungen noch im Krankenwagen. Das bestätigte die Polizei kurz nach 23 Uhr.



Wieso der schwere Block - er stellte die Fassade eines Holzchalets dar - umgefallen ist, müssen die Ermittlungen ergeben. Im Interview mit dem französischsprachigen Internetportal von wort.lu hatte einer der Künstler von Ice & Art, die die Statue angefertigt hatten erklärt, nach seinem Ermessen sei es technisch unmöglich, dass der Eisblock ohne menschliches Zutun umgefallen sei.

Wegen des Zwischenfalls hat die Stadt Luxemburg beschlossen, dass am Montag sämtliche Weihnachtsmärkte in der Oberstadt und am Bahnhofsviertel geschlossen bleiben.



Der schwere Eisblock begrub das zweijährige Kind unter sich. Foto: Anouk Antony