Fast ein Jahr nach der tödlichen Amokfahrt in Wiltz, bei der ein Mann seinen Sohn tötete und weitere Personen verletzte, laufen die Ermittlungen.

Ermittlungen nach Amokfahrt: Gutachten steht noch aus

Fast ein Jahr nach der Amokfahrt in Wiltz sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Dies betont die Staatsanwaltschaft Diekirch am Freitag in einem Schreiben an die Presse.



Am 2. Januar 2019 hatte ein 47-jähriger Luxemburger in der Rue Grande-Duchesse Charlotte in Wiltz absichtlich einen blauen Citroën in eine Menschengruppe auf dem Bürgersteig gesteuert. Der Mann tötete dabei seinen eigenen zweijährigen Sohn. Dessen 42-jährige Mutter – die Ex-Partnerin des Fahrers –, eine 24-jährige Frau, deren zehn Monate altes Baby und ein 47-jähriger Mann wurden bei dem Angriff verletzt.



Die Staatsanwaltschaft hatte noch am Abend des 2. Januar mitgeteilt, dass man von einer Beziehungstat ausgehe. Gegen den Mann wird wegen Mordes, Totschlages, versuchten Mordes und versuchten Totschlages ermittelt. Straftaten, für die das Gesetz eine lebenslange Freiheitsstrafe vorsieht. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Ermittlungen seien mehr als zehn Gutachten in Auftrag gegeben worden - von denen stehe eines noch aus, so das Schreiben der Staatsanwaltschaft weiter. Die Ermittlungen sollen aber voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.