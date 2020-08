Ermittlungen gegen USP-Ausbilder: Wenn die Zeit verrinnt

Während der Ausbildung angehender Mitglieder der Polizeispezialeinheit USP soll es 2015 zu Misshandlungen durch Ausbilder gekommen sein. Neue Erkenntnisse werfen Fragen zur Aufarbeitung des Falls auf.

„Männer, et gëtt Zäit fir an d'Dusch! Ween well als éischt goen?“ Diese Worte der Ausbilder der Polizeispezialeinheit (USP) sollen der Anfang einer Erniedrigung mehrerer angehender Mitglieder der USP im Juni 2015 gewesen sein. Nackt müssen sie einen schlammigen Teich durchqueren, während ihre Vorgesetzten davon Videoaufnahmen machen und sich sichtlich amüsieren.

Es sind nicht die einzigen Vorwürfe, wegen derer die Justiz derzeit gegen die beiden Männer ermittelt ...