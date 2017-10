(SH) - Tag für Tag sorgen Polizisten in Luxemburg für die Sicherheit der Bürger – oft auch über ihre regulären Arbeitsstunden hinaus. Zwischen dem 1. Januar 2010 und dem 21. August dieses Jahres haben die Mitarbeiter der Polizei insgesamt 196 211 Überstunden geleistet.

Diese Zahl, die aus der Antwort des Ministers für Innere Sicherheit, Etienne Schneider, auf eine parlamentarische Frage der DP-Abgeordneten André Bauler und Max Hahn hervorgeht, beinhaltet jene Stunden, die finanziell entschädigt wurden, inklusive jener 15 179 zusätzlichen Arbeitsstunden, die während der Ratspräsidentschaft im Jahr 2016 geleistet wurden.

Wie der Minister bestätigt, trage die Entscheidung der Regierung, mehr Kandidaten zur Basisausbildung zuzulassen, ihre Früchte. Bis Ende dieses Jahres sollen demnach 50 zusätzliche Streifenpolizisten im Einsatz sein. Dabei ist die Zahl der Beschäftigten in den vergangenen Jahren bereits angestiegen. Zählte die Polizei zum 1. Januar 2010 noch 1 749 Mitglieder, so waren es deren Anfang dieses Jahres später 2 028.

Geschultes Personal erforderlich

Zu den Aufgaben der Ordnungskräfte zählt auch der Transport von Häftlingen – sei es weil sie zu einer Gerichtsverhandlung oder ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Wie André Bauler und Max Hahn betonen, komme es während solcher Einsätzen oft zu erheblichen Wartezeiten, während derer die Polizisten dann für andere Einsätze nicht zur Verfügung stehen.



Minister Etienne Schneider erklärt, dass der Transport von Personen, die sich in Untersuchungshaft befinden, oder bereits verurteilt wurden und als gefährlich eingestuft werden, in den Arbeitsbereich der Polizei falle. Denn dabei handele es sich um eine Aufgabe, für die ausgebildetes Personal erforderlich sei. Polizisten seien geschult, um in einem Notfall – beispielsweise einer Rebellion – zu handeln.

Einen Berufsstand wie jenen des Justizvollzugsbeamten, der in Deutschland für den Transport von Gefangenen verantwortlich zeichnet, ist für Luxemburg nicht angedacht. Laut Etienne Schneider würden die Überlegungen der Regierung vielmehr in die Richtung gehen, Lösungen zu finden, um den Transport von Gefangenen einzuschränken.

