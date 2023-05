Im Tiny House zu leben, ist für manche Menschen ein Traum. Das Innenministerium hat Richtlinien zur Regulierung von Leichtbauwohnungen vorgelegt.

Neue Richtlinien

Erleichtertes Wohnen im Tiny House

Mike STEBENS Im Tiny House zu leben, ist für manche Menschen ein Traum. Das Innenministerium hat Richtlinien zur Regulierung von Leichtbauwohnungen vorgelegt.

Nickie Lippert wohnt bei ihren Eltern im Garten. Dort steht ihr Tiny House, in dem sie seit fast anderthalb Jahren gemeinsam mit ihrem Partner und ihrer Tochter lebt. Ihre 42 Quadratmeter Wohnfläche haben sie inklusive der gesamten Inneneinrichtung 160.000 Euro gekostet, womit sie über dem Durchschnitt liegt. Fertige Tiny Houses seien bereits für 40.000 bis 50.000 Euro erhältlich.

Nickie Lippert ist seit 2017 Mitglied der Tiny House Community Luxembourg. „Wir waren eine kleine Gruppe, die zusammen ein Tiny-House-Dorf gründen wollte.“ Es sei ihnen um Gemeinschaft gegangen. „Billiges, schnelles Wohnen oder eine Übergangslösung“ seien nicht angestrebt gewesen. Die kleinen Häuser waren von Anfang an als langfristige Lösung gedacht.

Selbst entscheiden, wie man wohnt

Beweggründe, in ein Tiny House zu ziehen, kann Nickie Lippert viele aufzählen. Für manche sei ausschlaggebend, so umweltfreundlich und autark wie möglich zu leben. Andere leben gerne alleine. Nickie Lippert kann sich auch vorstellen, dass es vielleicht Menschen gibt, die gerne die Großmutter im heimischen Garten aufnehmen wollen, damit diese nicht alleine wohnen müsse. Umgekehrt möchte die Familie ihr Tiny House eventuell im Garten der Großmutter aufrichten.

Nickie Lippert lebt seit anderthalb Jahren mit ihrer Familie in einem Tiny House. Foto: MINT

Nickie Lipperts Einstellung zum Wohnen ist vom Minimalismus geprägt. „Wir haben uns in den großen Häusern nicht mehr richtig zurechtgefunden und wollten weniger besitzen.“ Sie will, dass die Menschen selbst entscheiden können, wie sie leben. Denn es sei heute möglich ein großes Haus mit einem kleinen Garten zu bauen, das Gegenteil sei aber nicht erlaubt.

Wir haben uns in den großen Häusern nicht mehr richtig zurechtgefunden. Nickie Lippert

Ein Regelwerk für Tiny Houses

Die Wünsche der Tiny House Community wurden von Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) erhört: „Das Interesse an Tiny Houses ist in den vergangenen Jahren extrem gewachsen.“ Dies betreffe nicht nur Privatpersonen, sondern auch immer mehr Gemeinden. Deswegen habe das Ministerium nachgebessert.

Bislang scheiterte die Errichtung von Tiny Houses an städtebaulichen Vorschriften. Deshalb wird es den Gemeinden zukünftig ermöglicht, spezielle Zonen für Leichtbauwohnungen zu schaffen. „Es liegt in der Hand der Gemeinden, zu entscheiden, ob sie Tiny Houses erlauben oder nicht“, verdeutlicht Taina Bofferding.

Innenministerin Taina Bofferding unterstreicht, dass Tiny Houses nicht zur Lösung der Wohnungskrise beitragen sollen. Foto: MINT

Die Ministerin erklärt, Tiny Houses begünstigten nicht nur einen alternativen Lebensstil, sondern seien auch interessant als Übergangslösung für Baulücken, bevor dort ein reguläres Haus entstehe. Die Ansiedlung der kleinen Häuser ist nur in Wohngebieten erlaubt, in denen Einfamilienhäuser vorgesehen sind. Diese würden zur Diversität beitragen, was sich insgesamt „positiv auf die Lebensqualität in einem Viertel auswirken kann“.

Das Interesse an Tiny Houses ist in den vergangenen Jahren extrem gewachsen. Innenministerin Taina Bofferding

Es gehe derweil nicht darum, die Wohnungskrise zu lösen. Auch sollen Menschen nicht dazu gezwungen werden, auf engstem Raum zu leben, weil sie sich keinen anderen Wohnraum hier im Land leisten können. Nickie Lippert weiß: „Ein Tiny House ist nicht für jeden.“ Ein minimalistisches Leben solle eine bewusste Entscheidung sein.

Anforderungen an Tiny Houses Ein Tiny House muss an die öffentlichen Infrastrukturen (Elektrizität, Abwasser, etc.) angeschlossen sein. Es darf nicht fest im Boden verankert sein, sodass es von einem Ort zum nächsten transportiert werden kann und hat maximal zwei Etagen. Es existieren Mindestanforderungen für die thermische Isolation. Des Weiteren haben die Leichtbauwohnungen eine Adresse.

