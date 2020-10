Erkältung oder Corona: Was im Zweifelsfall zu tun ist

Kühlere Temperaturen und Schmuddelwetter: beste Bedingungen für Erkältungen. Doch dieses Jahr mischen sich Zweifel unter die Symptome. Ist es nicht vielleicht doch Corona?

Kratzen im Hals, leichtes Fieber und Husten: noch vor einem Jahr hätten wohl die meisten diese Symptome als saisonale Erkältung abgetan. Doch in Covid-Zeiten schleicht sich Unsicherheit in die Diagnose. Könnte es nicht doch Corona sein? Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte seinen Hausarzt kontaktieren. Doch auch hierbei gilt es einiges zu beachten.

„Bei Erkältungssymptomen sollte der erste Griff zum Telefonhörer gehen“, rät Dr ...