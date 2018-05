Erinnerungen vom Thillebierg

Die markante Holztribüne des Differdinger Stadion Thillebierg gilt hierzulande als einzigartig. Nun soll sie geschützt werden.

Den Weg von ihrer Wohnung zum Thillebierg kennen alteingesessene Differdinger im Schlaf. Und in genau solch einen ist das legendäre Stadion bisher nicht versunken. Auch, wenn es auf den ersten Blick so aussehen könnte.





„Die Tribüne brennt“, an diesen Satz erinnert sich Josy Hobscheid noch sehr gut. Wann genau das war, weiß er nicht mehr so genau. „Es wird wohl 30 Jahre her sein“, meint der 62-jährige Vizepräsident des FC Differdingen 03. An diesem Tag bekam er einen Anruf vom Platzwart des Stadions Thillebierg. Damals, vor der Fusion mit der AS, noch das Hausstadion der Red Boys, einem der ältesten luxemburgischen Fußballvereine.



„Ich dachte sofort, dass von dem Holzbau wohl nichts mehr übrig sein würde, wenn ich eintreffe ...