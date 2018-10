Bei einer Feierstunde haben Nachhaltigkeitsminister François Bausch und Umweltministerin Carole Dieschbourg das Biodiversum auf den Namen des verstorbenen Staatssekretärs getauft.

Erinnerung an Camille Gira

Bei einer Feierstunde haben Nachhaltigkeitsminister François Bausch und Umweltministerin Carole Dieschbourg das Biodiversum auf den Namen des verstorbenen Staatssekretärs getauft.

Eine Gedenktafel am Eingang des Naturschutzzentrums im Biotop Haff Réimech bei Remerschen erinnert seit gestern an den verstorbenen Politiker und Naturfreund Camille Gira, der im Mai im Alter von 59 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben war. Nachhaltigkeitsminister François Bausch und Umweltministerin Carole Dieschbourg ehrten damit ihren Weggefährten.

In seiner Ansprache erklärte Bausch, dass das Biodiversum mit seiner Lage im Naturschutzgebiet, der Verwurzelung in der Region und seinem pädagogischen Ansatz das repräsentiere, wofür Camille Gira stand. „Wir hätten zwar noch lieber ein Gebäude in seiner Heimatregion ausgewählt, doch das Biodiversum hat wie keine zweite Einrichtung gepasst“, so Bausch.

„Wir vermissen ihn schmerzlich“

Zu der Feierstunde beim Naturzentrum waren auch die Angehörigen des verstorbenen Politikers gekommen. Unter anderem an sie gerichtet, sagte Bausch: „Camilles Tod ist erst ein paar Monate her, wir vermissen ihn schmerzlich.“ Bausch meinte, dass die Umbenennung die Besucher des Biodiversums zur Beschäftigung mit der Person Camille Giras anregen könne. Gira hatte am 16. Mai bei einer Rede zu dem von ihm ausgearbeiteten Naturschutzgesetz in der Abgeordnetenkammer einen tödlichen Herzinfarkt erlitten.

Umweltministerin Carole Dieschbourg erinnerte daran, wie sie gemeinsam mit Camille Gira daran mitgewirkt hatte, die Ausstellung des Biodiversums zu konzipieren und das Zentrum mit Leben zu füllen. Der Parteifreund und Vollblutpolitiker sei ein Vorbild für sie gewesen, meinte Dieschbourg. „Er konnte die Bürger wie kein Zweiter für Natur und Biodiversität begeistern“, sagte sie und würdigte seinen unerschütterlichen Optimismus: „Ein Ausspruch, den man immer wieder von ihm hörte, war: Es geht voran!“, sagte Dieschbourg.

Die Feierstunde endete mit einem Rundgang durch das Obergeschoss des Naturschutzzentrums, das Kindern und Schulklassen die Fauna und Flora erklärt und auf einem interaktiven Globus aktuelle Umweltprobleme vor Augen führt.