Erholung in luftiger Höhe

Auf dem Lopert, 0berhalb von Ettelbrück, befindet sich mit dem Kalleksuewen ein Naherholungsgebiet, in dem Jung und Alt angenehme Stunden verbringen können.

Auf dem Lopert, 0berhalb von Ettelbrück, befindet sich mit dem Kalleksuewen ein Naherholungsgebiet, in dem Jung und Alt angenehme Stunden verbringen können.

Wer einen Tag in der Natur verbringen und dabei körperliche Aktivität mit Ausspannen verknüpfen will, sollte sich vom Nachbarort Warken aus in Richtung des Naherholungsgebiets Kalleksuewen auf den Lopert oberhalb von Ettelbrück begeben. Auch wenn es sich bei diesem wohl um den anstrengendsten aller möglichen Aufstiege handelt, entlohnt er die physischen Strapazen mit einer angenehm ruhigen Atmosphäre.



Ausgangspunkt für die kleine Wanderung ist der Buchewee am nordwestlichen Ausgang von Warken ...