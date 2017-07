(jag) - Es sei vorweg gesagt: Es gibt zurzeit keinen Anlass zur Besorgnis, was die radioaktive Belastung unserer Atemluft betrifft. Ein Leser hatte uns darauf hingewiesen, dass sein Messgerät während des Gewitters am Donnerstagabend erhöhte Gammastrahlenwerte zeigen würde. Der Mann hatte auch nicht falsch gemessen, bloß gibt es dafür eine natürliche Erklärung.



"Wir haben diese sehr leichte Zunahme der Werte an unseren Messstationen im Lande festgetsellt, so Patrick Majerus, Leiter des Strahlenschutzdienstes im Gesundheitsministerium. " Diese Werte , die absolut harmlos sind, treten immer dann auf, wenn Gewitter im Anmarsch sind. Gewissermaßen kann man Gewitter auf diese Weise vorhersagen. Doch was passiert eigentlich genau?

" Der niedrige Luftdruck, welcher mit einer heranziehenden Gewitterfront einhergeht, lässt das natürlich vorkommende radioaktive Gas Radon vermehrt aus dem Boden steigen. Dadurch erhöhen sich die Strahlenwerte leicht", so Majerus. Es besteht allerdings absolut kein Grund zur Besorgnis.