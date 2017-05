(AH) - Seit über zwei Jahrzehnten verkauft die Bäckerei Thinnes aus Echternach ihr Gebäck während der kleinen Pause am Morgen im Schulhof des „Lycée classique d'Echternach“ (LCE) an die Schüler. Eine Tradition, die sowohl für alle aktuellen als auch ehemaligen Schüler des Echternacher Lyzeums kaum wegzudenken ist. Doch damit sollte heute vor einer Woche Schluss sein. Persönlich wurde dem Inhaber der Bäckerei, Claude Thinnes, ein Kündigungsschreiben überreicht, das den Verkauf seines Gebäcks im Schulhof untersagt. Der Kantinenbetreiber Restopolis – so hieß es in dem Schreiben – sei in Zukunft dafür zuständig.



„Freundlich wurde ich dazu aufgefordert, den Brief des Direktors des LCE sofort zu unterschreiben. Ich war entsetzt. Ich wurde im Vorfeld weder über solch eine Entscheidung in Kenntnis gesetzt, noch erhielt ich eine Erklärung für diese plötzliche Änderung. Ich verweigerte den Brief zu unterzeichnen und antwortete mit einem eigens verfassten Schreiben an den Direktor“, erklärt Claude Thinnes. Bis heute bleibt dieses Schreiben ohne Antwort. Weil dieser Vorfall den Bäcker nicht in Ruhe ließ, kopierte er das Kündigungsschreiben des Direktors und verteilte es am darauffolgenden Tag während der Pause im Schulhof an die Schüler.



Blankes Entsetzen bei Schülern



„Sie konnten es kaum fassen und waren über diese Tatsache genauso entsetzt, wie ich. Weder sie noch die Lehrer wussten von dieser Änderung. Es tat mir vor allem Leid für die Schüler, wir pflegen seit 25 Jahren ein gutes Verhältnis. Es ist eine traurige Angelegenheit, vor allem wie vorgegangen wurde ist beschämend“, unterstreicht Thinnes.



Übers Wochenende nahm die Geschichte ihren Lauf und schlug hohe Wellen in den sozialen Netzwerken. „Als ich den kopierten Brief am Freitag im Schulhof in der Hand hielt, machte ich sofort ein Foto davon und postete es in einer Facebook-Gruppe. Es wurde gleich Hunderte Male mit ,gefällt mir‘ markiert, kommentiert und geteilt. Auch viele Stimmen ehemaliger Schüler des LCE, die sogenannten ,Anciens‘ wurden laut und regten sich über dieses Geschehnis auf“, schildert Megi Tymi, Mitglied des Schülerkomitees.



„Eingesessene Echternacher kamen zu mir ins Geschäft und waren ganz aufgebracht darüber, was vor sich ging. Es war in aller Munde“, so der Bäcker. Währenddessen gründeten Schüler auf Facebook eine Gruppe, die zum einwöchigen Boykott der Kantine aufrief, um somit ihren Protest gegen die aktuellen Ereignisse zu zeigen. Auch wurden Unterschriften gesammelt, um für die fortbestehende Präsenz der Bäckerei Thinnes im Schulhof zu kämpfen.



„Ich bin sehr stolz auf die Schüler und ihren Einsatz. Sie gingen sachlich und aufrichtig mit dem Vorfall um und setzten sich für mich ein“, betont Thinnes. Am Samstag schaltete sich dann auch Bildungsminister Claude Meisch ein und twitterte zu dem Vorfall folgendes Statement: „Keen Eechternoacher Mëtschekrich. Et bleift alles beim Alen.“ Und damit war die Sache vom Tisch. Zumindest für den Direktor des LCE, Henri Trauffler, und das Ministerium.



Einbeziehen lokaler Produzenten



Der Direktor des LCE wollte auf Nachfrage hin keine Stellungnahme zu dem Vorfall beziehen. Auch das Bildungsministerium hielt sich auf unsere Nachfrage hin bedeckt. Der Vorfall habe sie aber dazu angeregt darüber nachzudenken, lokale Produzenten in Zukunft mehr mit einzubinden. Man wolle zusammen mit Restopolis und den Schulen nach Maßnahmen suchen, um eine solche Zusammenarbeit zu gewährleisten. Bis heute wird die Kantine im LCE von quasi allen Schülern boykottiert. „Wir haben beim Direktor ein Treffen angefragt und hoffen auf einen Austausch mit ihm“, so Megi Tymi. Der Verkaufsstand der Bäckerei Thinnes hat seit Dienstag wieder seinen gewohnten Platz im Schulhof eingenommen.