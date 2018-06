Weil sie die Polizei wegen einer vermeintlichen Clownattacke alarmiert hatten, wurden ein junger Mann und seine damalige Freundin am Donnerstag in erster Instanz zu neunmonatigen Haftstrafen auf Bewährung verurteilt.

Erfundene Clownattacke: Bewährungsstrafe

Weil sie die Polizei wegen einer vermeintlichen Clownattacke alarmiert hatten, wurden ein junger Mann und seine damalige Freundin am Donnerstag in erster Instanz zu neunmonatigen Haftstrafen auf Bewährung verurteilt.

(SH) - Neun Monate Haft auf Bewährung: So lautete am Donnerstag das Urteil gegen einen jungen Mann und dessen ehemalige Freundin, die in der Nacht zum 31. Oktober 2014 die Polizei wegen einer mutmaßlichen Attacke von Terrorclowns verständigt hatten.



Die Clowns sollen den Mann in der Wohnung seiner damaligen Freundin überfallen und am Oberkörper verletzt haben, eine Geschichte, an der der Angeklagte auch während des Prozesses festgehalten hatte.

Die Version des mutmaßlichen Opfers hatte bei den Ermittlern jedoch schnell Zweifel aufkommen lassen. Die Clownattacke wurde infrage gestellt und so landeten der Mann und seine damalige Freundin wegen falschen Alarms, Beamtenbeleidigung und Verleumdung vor Gericht.



Während der Verhandlung hatte ein Gerichtsmediziner erklärt, dass die Schnitte am Oberkörper des Mannes typische Merkmale aufgewiesen hätten, die auf eine Selbstverletzung hindeuten würden. Sie seien teilweise gruppiert gewesen, wären parallel zueinander verlaufen und hätten sich auf einem Areal befunden, an das man selbst gut hinkommen kann. Zudem seien empfindlichere Bereiche des Oberkörpers nicht betroffen gewesen. Die Richter haben den Aussagen des Gerichtsmediziners Glauben geschenkt.



Alle Parteien haben nun 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil aus erster Instanz einzulegen.