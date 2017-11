(SH) - Einbrecher haben es derzeit in Luxemburg schwer. Nicht weniger als 17 mutmaßlichen Ganoven wurde in der vergangenen Woche das Handwerk gelegt. Acht bis zehn weitere Personen wurden aufgrund von ausgewerteten Spuren wie Fingerabdrücke und DNA-Spuren im Zusammenhang mit früheren Straftaten ermittelt.

Gerade weil im Herbst und Winter vermehrt Einbrüche begangenen werden, zeigt die Polizei derzeit verstärkt in den Abendstunden Präsenz. Dies mit Erfolg, denn wie die Polizei meldet wurden seit vergangenem Freitag 17 Einbrecher und Diebe auf frischer Tat gestellt und festgenommen. Weiter präzisiert die Polizei, dass viele unter ihnen wohl für eine ganze Serie von Einbrüchen in Frage kommen, so dass die Aufklärungsquote wohl über den einfachen Festnahmen auf frischer Tat liegt.

Festgenommen wurden am vergangenen Freitag zwei Ladendiebe in Luxemburg-Stadt, am Samstag drei Einbrecher in Moerstroff, am Sonntag ein Einbrecher in Zolver, am Montag vier in Luxemburg-Stadt und einer in Esch/Alzette sowie drei Ladendiebe in Luxemburg-Stadt, am Dienstag zwei Einbrecher in Strassen sowie am Mittwoch einer in Allerborn.

Die Polizei wird auch in den kommenden Tagen und Wochen auf der Hut sein. Um mutmaßlichen Tätern jedoch das Handwerk zu legen, sind die Beamten auch auf Informationen aus der Bevölkerung angewiesen. Verdächtige Personen und Fahrzeuge sollten deshalb unter der Notrufnummer 113 gemeldet werden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.