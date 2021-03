Erfolgreich mit Tampons und Binden

Die Mini-Entreprise "Struggirls" bringt Automaten mit Monatshygiene in den Verkauf und füllt damit eine Marktlücke.

„In Frankreich habe ich 2019 einen Automat mit Tampons und Monatsbinden gesehen und mich gefragt, warum es das nicht in Luxemburg gibt“, erzählt Eduarda Ferreira Rocha. In diesem Schuljahr setzt sie die Idee zusammen mit ihren Mitschülerinnen Lena Ruts und Carmen Meyers im Schulfach „Gestion de projets“ am Lycée du Nord in Wiltz um. Nicht nur Lehrer Jules Barthel ist begeistert.



Um herauszufinden, wie die Idee generell ankommt, hatten die drei 18-Jährigen zunächst eine Umfrage in den sozialen Medien gestartet ...