(L.E.) - “Es war gegen drei Uhr in der Nacht, als mein Vater und mein Bruder durch ein lautes Geräusch geweckt wurden”, schildert Rafael Riberiro die Geschehnisse vom vergangenen Montag im "Haut-Wangert" in Differdingen. Beim Nachschauen stellte die Familie fest, dass an der Baustelle neben ihrem Haus der Hügel gerutscht war.

"Einige Steine wurden sogar bis auf den Bagger geschleudert der in der Mitte der Baugrube stand", so der Jugendliche weiter. Am Tag darauf seien Mitarbeiter der Stadt gekommen. Dies nachdem die Nachbarn - die oberhalb der Baustelle wohnen - sich beschwert hatten. "Die wurden dann auch von der Stadt umquartiert", so Rafael.

Der Garten des Hauses oberhalb der Baustelle (rechts im Bild) liegt nun mehrere Meter tiefer als Haufen Geröll in der Baugrube. Auch Boden unter den Fundamenten des Hauses ist offenbar weggebrochen. Auch Teile des Gartens der Ribeiros (links im Bild) sind weg gerutscht.

Foto: Claude Piscitelli

In der Baugrube türmt sich in der Tat ein Haufen Geröll, der sich vom Hang hinter der Baustelle gelöst hat. Im oberhalb der Baustelle gelegenen Haus wohnt nun, wie bereits erwähnt, niemand mehr. Ein Teil des Bodens unter den Fundamenten des oberen Hauses fehlt. Als Laie ist schwer zu erkennen was das Haus genau daran hindert auch in die Baugrube zu rutschen.

Hat Rafael keine Angst dem Haus seiner Familie könne dies auch drohen? "Nein!", weist der Jugendliche diesen "Vorwurf" mit leicht beleidigt klingendem Unterton von sich. "Unser Haus liegt ja unterhalb der Baustelle. Der Bodendruck kommt aber von oben." Da könne nichts passieren, meint er. Aber um das Haus der Nachbarn, oberhalb der Baustelle, da mache er sich Sorgen.

Rafael Ribeiro zufolge sind sogar Steine bis auf die Baumschiene geschleudert worden, die in der Mitte der Baugrube steht.

Foto: Claude Piscitelli

Die Zuversicht ihres Sohnes teilt Rafaels Mutter indes nicht. "Moi j'ai peur", tut sie ihrer Angst kund. Man sieht ihr an, dass sie lieber heute denn morgen auch ausziehen würde. Offenbar teilt aber niemand ihre Sorge.



Seit sieben Jahren wohnt die Familie im "Haut Wangert". Die Nachbarn die oberhalb wohnen, seien schon seit rund 25 Jahren hier ansässig. Doch so etwas habe es in der Straße, die nicht zufällig auch "Montée Haut-Wangert" genannt wird, bisher noch nicht gegeben.

Die Stadt hat indes einen Baustopp verhangen. Die Arbeiten an der Baustelle müssen vorerst ruhen. Ursprünglich sollte hier ein Mehrfamilienhaus entstehen.















