Erbgroßherzog Guillaume wird neuer Chefscout

Sandra SCHMIT Als Großherzog Jean im April verstarb, starb damit auch ein wesentlicher Teil der Pfadfinderbewegung in Luxemburg. Nun soll Erbgroßherzog Guillaume neuer Chefscout werden.

Seit dem Tod von Großherzog Jean im April fehlte an der Spitze der Luxemburger Pfadfinderbewegung der Chefscout - dieses Amt soll nun ab dem 4. Oktober Erbgroßherzog Guillaume übernehmen, wie am Dienstagnachmittag bekannt und von den Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) bestätigt wurde.

Zusammen mit der Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg (FNEL) bilden die beiden Pfadfinderverbände Scouting in Luxemburg (SIL). Mehr als 7500 Kinder und Jugendliche und rund 85 lokale Gruppen gehören der Jugendbewegung im Großherzogtum an; hinzu kommen zahlreiche ehemalige Mitglieder.

Nachdem der ehemalige Chefscout im April verstarb, hatten die Mitglieder des SIL den Wunsch geäußert, dass auch weiterhin ein Mitglied der großherzoglichen Familie dieses Amt übernehmen soll. So wird der Enkel von Großherzog Jean im Herbst während einer Tagung der Fondation du scoutisme mondial in Luxemburg sein Pfadfinderversprechen als Chefscout ablegen.

Großherzog Jean war am 28. Oktober 1945 im Beisein von 5.000 Pfadfindern zum Chefscout der Boyscouts ernannt worden und hielt bis zu seinem Tod an diesem Amt fest. Zu seinem Begräbnis im April kamen Pfadfinder der FNEL und LGS aus allen Teilen des Landes in die Hauptstadt, um sich dort gemeinsam mit einer Chaîne des adieux zu verabschieden: Hunderte Pfadfinder hielten sich dabei gegenseitig an den Händen und gedachten ihrem ehemaligen Chefscout.