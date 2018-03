Hoch, höher am höchsten: Mit seinen 68,43 Metern ist der neue Wasserturm am Ban de Gasperich der Rekordhalter. Am Dienstag wurde das spektakuläre Bauwerk offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Er überragt sie alle: Neuer Wasserturm eingeweiht

Er ist das höchste Exemplar des Landes - und, so Bürgermeisterin Lydie Polfer, "der schönste, den es jemals gab": Der neue Wasserturm am Ban de Gasperich. Am Dienstag wurde das spektakuläre Bauwerk offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Er steht schon seit ein paar Monaten, nun wurde er offiziell eingeweiht: Der neue Wasserturm am Ban de Gasperich, der mit seinen 68,43 Metern alle anderen im Land überragt und am Rande des Cessinger Kreuzes die Blicke auf sich zieht.

Über 400 Stufen führen auf die obere Ebene des Wasserturms. Insgesamt umfasst er elf Etagen und ein Untergeschoss. Das Wasser wird von der Sebes gespeist.

Der Turm soll späterhin auch wegen seiner extravaganten Beleuchtung auffallen. Diese wird jedoch erst Ende April funktionsfähig sein.



Das Bauwerk hat ein Fassungsvermögen von 1.000 Kubikmetern (zwei Behälter à 500 Kubikmeter) und garantiert die Wasserversorgung des neuen Stadtteils Ban de Gasperich, von Cloche d'Or, Kockelscheuer und zum Teil auch der Viertel Gasperich und Cessingen.



Le «phare» de Gasperich monte en pression

Der Bau eines neuen Turms hatte sich aufgedrängt, dies, da die Kapazitäten des bestehenden Turms am Tubishof in Cessingen nicht mehr ausreichen.



Die Stadt Luxemburg hatte im Jahr 2012 einen Architektenwettbewerb für das Projekt lanciert - ein Jahr später gingen die Gewinner hervor - die da waren: das Atelier d'architecture et de design Jim Clemes, das Ingenieurbüro Schroeder&Associés, das Atelier d'ingénierie T/E/S/S sowie die Lichtplaner von Licht Kunst Licht AG.