Ein medizinischer Notfall in Beggen brachte die Polizei am Donnerstagmorgen auf die Spur von einer Trickbetrügerbande. Vier Personen wurden festgenommen.

Epileptischer Anfall führt zur Festnahme von vier mutmaßlichen Trickdieben

Steve REMESCH

So kann es gehen: Ein Mann bricht nach einem epileptischen Anfall auf offener Straße zusammen. Nach einer Erstversorgung werden er und seine beiden Begleiter überprüft und geraten unter einen schweren Verdacht: Sie sollen zu einer gesuchten Diebes- und Betrügerbande gehören.

Kurz nach 9 Uhr waren die zwei Männer und eine Frau laut Polizeibericht an Allerheiligen zu Fuß in der hauptstädtischen Rue de Beggen unterwegs. Plötzlich brach einer der Männer zusammen. Eine Autofahrerin hielt an und leistete erste Hilfe. Genau wie ein weiterer Zeuge bemerkte sie, wie einer der Begleiter zwei Bankkarten und einen Zettel in den Vorgarten eines naheliegenden Hauses warf. Als neben Rettungssanitätern auch die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, wurde entschieden, die Personen aufgrund ihres verdächtigen Verhaltens zu überprüfen.



Gestohlene Fahrräder und Bankkarten



Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei einem der beiden Fahrräder, welche die Begleiter mit sich führten, um ein als gestohlen gemeldetes E-Bike handelte. Zudem zeigte sich, dass die Personengruppe gerade versucht hatte, mit zwei gestohlenen Kreditkarten an einer Tankstelle zu bezahlen. Eine Durchsuchung brachte dann drei weitere gestohlene Bankkarten zum Vorschein.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei Verdächtigen festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Zudem wurde eine Hausdurchsuchung in dem leerstehenden Haus in Heisdorf angeordnet, in dem die Frau unerlaubt Unterschlupf bezogen hatte.



Hausdurchsuchung in Heisdorf



Hier wurden zwei Männer angetroffen und insgesamt neun gestohlene Mobiltelefone sichergestellt. Einem der Männer konnte nachgewiesen werden, dass er an den Diebstählen der Telefone und der Bankkarten beteiligt war. Auch er wurde festgenommen. Das Diebesgut wird den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben.

Die Bande steht unter Verdacht Taschendiebstähle mit dem Antanztrick begangen zu haben. Diese Masche besteht darin, Opfer durch tanzende Bewegungen und Berührungen abzulenken und es dann zu bestehlen.