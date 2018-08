Entweihung und Renovierung

Vor 124 Jahren wurde die Kirche von Lasauvage errichtet. Nun blickt sie einer neuen Bestimmung entgegen. Die soll aber würdevoll sein, so die zuständigen Politiker.

1,7 Millionen Euro will die Stadt Differdingen in die Instandsetzung der Kirche in Lasauvage investieren. Was die einen als ein großzügiges Geschenk, zum 125. Geburtstag, des Gebäudes im kommenden Jahr betrachten, erfüllt andere mit Unbehagen.



Denn mit der Renovierung des Gotteshauses einher geht auch seine Entweihung ...