Entwarnung: Kein Coronavirus-Fall in Luxemburg

Michèle GANTENBEIN Der Coronavirus-Verdachtsfall hat sich nicht bestätigt. Die Person durfte das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Person, die sich mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion im CHL in Quarantäne befand, konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Das teilte das Gesundheitsministerium am späten Samstagabend per Presseschreiben mit. Die Tests, die ins Staatslabor geschickt worden waren, waren negativ.

Wie das Ministerium mitteilte, handelte es sich bei der Person um einen Europäer, der vor zehn Tagen aus China nach Luxemburg gekommen war.

Das Ministerium erinnert daran, dass alle Verdachtsfälle dem Gesundheitsministerium gemeldet werden müssen und gibt Ratschläge, was zu tun ist, sollte man in Kontakt mit einer potenziell am Virus erkrankten Person gekommen sein.

