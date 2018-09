Die Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafen zwischen sechs Monaten und dreieinhalb Jahren für elf jugendliche Drogendealer.

Entsetzen auf der Anklagebank

Eigentlich kannten die meisten von ihnen sich kaum und doch sitzen sie seit Montag gemeinsam auf der Anklagebank – als Drogendealer. Gestern forderte die Staatsanwaltschaft teils mehrjährige Haftstrafen.



Die elf Beschuldigten, vorrangig Schüler und Studenten, hatten zumeist über Messengerdienste auf ihrem Handy Drogen verkauft: Marihuana, Haschisch, halluzinogene Pilze, Extasy und Speed.



Einer von ihnen war der Polizei im September 2017 ins Netz gegangen, als er sich an einem Freitagnachmittag vor einer Bar an der hauptstädtischen Place des Bains einen Joint rollte. Eine Durchsuchung brachte rund 100 Gramm verschiedenster Drogen zum Vorschein. Die Auswertung seines Mobiltelefons führte dann aber dazu, dass sich die Ermittlungen spinnennetzartig ausdehnten: Kunden und Zulieferer wurden identifiziert. Es folgten zehn weitere Festnahmen. Fünf davon endeten in Untersuchungshaft.



In seiner Anklagrede hob der Vertreter der Staatsanwaltschaft das professionelle Vorgehen der Beschuldigten hervor, die im Prinzip unabhängig von einander Drogengeschäften nachgingen. Ihre Geschäftsgespräche über diverse Messengerdienste seien stets von Verhandlungen um Angebot und Nachfrage und einem ausgedehnten Networking geprägt gewesen.



Hohe kriminelle Energie



Auch wenn die Legalisierung von Cannabis – dem Hauptgeschäft der Angeklagten – inzwischen Teil der öffentlichen Debatte sei, relativiere dies nicht die Straftaten der Beschuldigten, so der Ankläger. Cannabis sei ein Suchtmittel, das vor allem in jungem Alter einen schwerwiegenden Einfluss auf Wohlbefinden, Motivation und Verhalten der Konsumenten habe – mit entsprechenden Folgen für Schullaufbahn und Familienleben.

Dieser Fall zeige zudem deutlich, wie schnell der Geldbedarf der Konsumenten dazu führe, selbst Drogen zu verkaufen.



Der Regelmäßigkeit des Handels sowie der großen Menge der - teils an Minderjährige - verkauften Drogen entsprechend seien in diesem Fall Haftstrafen bis zu zehn Jahren möglich, so der Ankläger.



Angesichts des jungen Alters und der positiven Perspektive der Angeklagten widersetze er sich aber bei keinem Beschuldigten einem weitreichenden Strafaufschub.



Das Strafmaß, das er im Anschluss forderte, führte dann aber zumindest bei einem Teil der Angeklagten zu blankem Entsetzen. Für drei von ihnen forderte er neben einer Geldstrafe eine Gefängnisstrafe von je 42 Monaten, für die anderen jeweils zwischen sechs und 36 Monaten Haft. Das Urteil ergeht am 18. Oktober.