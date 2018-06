Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, konnten Vater und Sohn kurz hinter der französischen Grenze ausfindig gemacht werden. Der Junge sei wohlauf, hieß es. Der Amber Alert ist damit aufgehoben.

Entführung beendet: Siebenjähriger ist wohlauf

Tom RUEDELL Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, konnten Vater und Sohn kurz hinter der französischen Grenze ausfindig gemacht werden. Der Junge sei wohlauf, hieß es. Der Amber Alert ist damit aufgehoben.

Vorläufig glückliches Ende eines Familiendramas: Der siebenjährige Junge, der am Dienstagmorgen von seinem Vater vor seiner Grundchule im Rollingergrund entführt worden war, ist wohlauf. Wie die Polizei am Dienstagabend in einem Communiqué mitteilt, konnten Vater und Sohn nach einer landesweiten Fahndung kurz hinter der Grenze zu Frankreich gestellt werden. Dem Jungen gehe es gut. Der Vater werde von der französischen Polizei befragt. Die genauen Hintergründe der Tat sind nicht bekannt, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen.

Nach Informationen des "Luxemburger Wort" erfolgte der Zugriff der Polizei in Villerupt.

Der "Amber Alert", der nach der Entführung des Jungen gegolten hatte, ist damit aufgehoben. Die Polizei dankt allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.