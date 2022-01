Über betrügerische E-Mails versuchen Unehrliche an sensible Daten zu kommen.

Enovos warnt vor Phishing-Versuchen

(C.) - Das Luxemburger Energieunternehmen Enovos warnt am Samstag in einer Pressemitteilung vor betrügerischen E-Mails, die vorgeben, im Namen von Enovos zu handeln. Der Trick ist denkbar einfach: Weil eine Rechnung angeblich doppelt bezahlt worden sein soll, werden die Nutzer aufgefordert, über einen eingefügten Link die Rückerstattung des Betrags einzufordern.

Dabei handelt es sich um einen so genannten Phishing-Versuch - ein Vorwand, um an die sensiblen Daten von Kunden zu gelangen. Enovos fordert alle Kunden, die eine solche betrügerische E-Mail erhalten haben, auf, nicht auf aktivierte Links zu klicken und unter keinen Umständen persönliche Daten oder Bankdaten zu übermitteln.

Enovos weist darauf hin, dass die „Phishing“-E-Mail nicht auf bei Enovos gespeicherten Kundendaten beruht, „da bislang kein Dritter Zugriff auf Kundendaten hatte oder haben wird“. „Enovos Luxembourg S.A. ist nicht der Autor dieser betrügerischen Nachricht, die von einer Plattform außerhalb ihrer IT-Umgebung stammt, und Enovos Luxembourg hat keine Möglichkeit, den Versand solcher Nachrichten abzufangen“, heißt es in der Mitteilung.

Enovos hatte bereits vor einer Woche auf die betrügerische Masche hingewiesen.

