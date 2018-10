Engpass in Hamm: Im Krematorium kommt es zu Verzögerungen

Aktuell kann es im Krematorium in Hamm bis zu einer Woche dauern, bis Verstorbene eingeäschert werden. Grund ist der Bau eines neuen Ofens.

Sandra SCHMIT Aktuell kann es im Krematorium in Hamm bis zu einer Woche dauern, bis Verstorbene eingeäschert werden. Grund ist der Bau eines neuen Ofens.

Immer mehr Menschen entscheiden sich zu Lebzeiten dazu, dass sie ihre letzte Reise im Krematorium in Hamm antreten wollen: Alleine von 2016 auf 2017 stieg die Zahl der Feuerbestattungen dort von 2.454 auf 2.617 im Jahr. Seit Eröffnung des Krematoriums wurden insgesamt 50.444 Verstorbene in Hamm eingeäschert.

Die steigende Anzahl der Feuerbestattungen führt indirekt dazu, dass es in Hamm derzeit zu längeren Wartezeiten kommt – ein Leser hatte das „Luxemburger Wort“ darauf aufmerksam gemacht. Steffi Weigel, Direktorin des Syndicat intercommunal ayant pour objet la construction, l'entretien et l'exploitation d'un crématoire (Sicec) bestätigt, dass es momentan bis zu sieben Tage dauern kann, bis ein Verstorbener eingeäschert wird. Das interkommunale Syndikat Sicec betreibt das Krematorium ohne Gewinnorientierung.



Die Direktorin erklärt die aktuellen Wartezeiten mit einem Blick auf die Geschichte des Krematoriums: Nach der Eröffnung im Jahr 1995 mit nur einem Einäscherungsofen kam 1997 schnell ein zweiter hinzu. Da die Öfen im Laufe der Zeit veraltet sind, wurde einer davon im letzten Jahr komplett renoviert. In diesem werden derzeit die Leichname verbrannt. Der zweite ist außer Betrieb, denn er wird komplett abgerissen und durch einen neuen Ofen ersetzt werden.



Wartezeiten während Bauarbeiten

Wegen dieser Arbeiten kommt es derzeit also zu den Verzögerungen: „Wir waren uns bewusst, dass sich während der Bauarbeiten Wartezeiten bilden können und haben deshalb die Bestattungsunternehmen darum gebeten, die Hinterbliebenen darüber aufzuklären“, erklärt die Direktorin des einzigen Krematoriums im Lande.



Die Anschaffung eines neuen Einäscherungsofens war laut Sicec nicht nur angesichts der wachsenden Anzahl der Feuerbestattungen nötig, sondern noch aus einem weiteren Grund: Die Öfen in Hamm sind nur für die Verbrennung von Särgen mit einem Maximalgewicht von 180 Kilogramm ausgelegt – inklusive Leichnam. Ein Sarg wiegt in der Regel etwa um die 30 Kilogramm. Schwerere Verstorbene wurden deshalb bisher im Ausland verbrannt. „Wir wollen allerdings, dass auch diese Menschen in Luxemburg eingeäschert werden können“, erklärt Steffi Weigel. Das wird mit dem neuen Ofen nun möglich sein.

Acht Einäscherungen pro Tag



An sechs Tagen der Woche führen die Mitarbeiter derzeit Feuerbestattungen durch. Pro Tag können in einem Ofen maximal acht Verstorbene eingeäschert werden. „Wie viele Särge die Bestattungsunternehmen täglich zu uns bringen, ist unterschiedlich“, erklärt Steffi Weigel. Angesichts der Wartezeiten lässt sich allerdings davon ausgehen, dass es mehr als acht am Tag sind.



Die Arbeiten in Hamm werden noch etwa sieben Wochen andauern: Mitte Dezember soll dann der neue Ofen in Betrieb gehen.