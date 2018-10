Ein Fahrverbot von insgesamt sechs Jahren, eine Geldbuße sowie eine Haftstrafe von zwei Jahren – so die Forderung der Anklage für einen 48-jährigen Autofahrer, der Mitte 2016 einen 24-jährigen Mann angefahren und tödlich verletzt hatte.

Lokales 3 Min.

„Eng Topeschkeet” mit Folgen

Steve REMESCH Ein Fahrverbot von insgesamt sechs Jahren, eine Geldbuße sowie eine Haftstrafe von zwei Jahren – so die Forderung der Anklage für einen 48-jährigen Autofahrer, der Mitte 2016 einen 24-jährigen Mann angefahren und tödlich verletzt hatte.

Es sei ein tragischer Unfall gewesen, meinte der Vertreter der Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen zum Abschluss des Prozesses um einen tödlichen Unfall im Juni 2016 nahe Esch-Monkeler. Tragisch, weil ein Mensch gestorben sei und tragisch, weil der Hintergrund eine „Topeschkeet” war.

Vor Gericht muss sich Marc M., ein 48-jähriger Luxemburger, verantworten, weil er in der Nacht zum 18. Juni 2016 einen 24-jährigen Franzosen angefahren und tödlich verletzt hatte. Das Opfer hatte inmitten der Fahrbahn auf dem Autobahnzubringer gestanden, nachdem es im Streit mit einem Lastwagenfahrer diesen ausgebremst und dann aus dem eigenen Wagen gestiegen war.

Tödliche Promillefahrt Weil er im Juni 2016 betrunken mit seinem Auto einen Fußgänger nahe Monkeler anfuhr und tödlich verletzte, muss sich nun ein 48-jähriger Mann wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht vor Gericht verantworten.

„Weil jemand meinte, er wäre in einer Verkehrssituation zu kurz gekommen“, führte der Ankläger weiter aus. Wie so oft würde dann gehupt. Es würden Lichtzeichen gegeben. Hier seien drei alkoholisierte Männer in einem Auto nicht mit der Fahrweise eines Lastwagenfahrers zufrieden gewesen.

„Die Dummheit steigerte sich, als sie ihr Problem dann mit dem Lastwagenfahrer ausdiskutieren wollen und der sich darauf einlässt“, so der Vertreter der Anklage. Lastwagen und Auto seien dann zudem verbotenerweise inmitten der Fahrbahn stehen geblieben.

„Kein unglücklicher Zufall mehr“

Bis zu diesem Moment hätte man noch von einem unglücklichen Zufall sprechen können, meinte der Ankläger weiter. Doch dann sei ein weiteres Element ins Spiel gekommen. Marc M., der sich in betrunkenem Zustand in sein Auto gesetzt habe und losgefahren sei. Wer das mit einem Alkoholwert von 1,84 Promille tue, treffe eine bewusste Entscheidung. Das sei kein Zufall mehr. Wer das tue, setze andere Menschen bewusst einem hohen Risiko aus.

Unfall am Samstag: Verkehrsrowdy sucht Streit, findet den Tod Ein 24-jähriger junger Mann wurde am frühen Samstagmorgen in Esch/Alzette von einem Auto angefahren und getötet, nachdem er einen Lastwagen ausbremste. Der zunächst flüchtige Unfallfahrer sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Bedingungen, um Marc M. nun wegen fahrlässiger Tötung zu verurteilen, seien erfüllt. Ein Mensch sei gestorben und ein Fehlverhalten des Angeklagten sei dafür verantwortlich. Dieser Fehler müsse dabei nicht der Einzige sein, der zu dem Unfall führte. Der Fehler der Anderen, die sich auf offener Straße einen Disput lieferten, ändere nichts am Fehlverhalten des Beschuldigten. Auch nicht der Umstand, dass auch das Opfer zum Todeszeitpunkt einen Alkoholwert von 1,6 Promille hatte.

„Marc M. hätte erkennen müssen, dass die Situation auf dem Autobahnzubringer nicht normal war“, betonte der Ankläger. „Das Hindernis war gut sichtbar. Er hätte reagieren müssen und das habe er auch getan, indem er seine Geschwindigkeit auf zwischen 55 und 65 km/h gesenkt habe. Allerdings hätte er dann auch das spätere Opfer aus seinem Wagen aussteigen, beziehungsweise neben seinem Auto stehen sehen müssen, denn das befand sich genau in seinem Sichtfeld“, so der Vertreter der Staatsanwaltschaft, der weiter hervorhob, dass der Angeklagte überhaupt nicht reagiert habe – nicht gebremst, nicht versucht habe, eine Kollision zu verhindern.

Tödlicher Unfall bei Esch/Alzette: Mann überfahren - Fahrer flüchtet Ein 24 Jahre alter Autofahrer ist auf einem Autobahnzubringer bei Esch-Alzette von einem entgegenkommenden Auto überfahren worden, als er sein Fahrzeug abstellte und ausstieg. Der Mann war auf der Stelle tot.

Der Beschuldigte sei neben der fahrlässigen Tötung auch wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss zu belangen. Der Gutachter hatte am Dienstag einen Alkoholwert von 1,84 Promille aufgrund des Alkoholwerts acht Stunden nach dem Unfall errechnet. Je nach Korpulenz der Person und Gewohnheit, Alkohol zu konsumieren, variiere aber auch die Abbaugeschwindigkeit, sodass der ursprüngliche Wert irgendwo zwischen 1,4 und drei Promille gelegen haben müsste.

Und auch der Tatbestand der Fahrerflucht sei erwiesen. Der Angeklagte sei nach dem Unfall stehen geblieben, aus seinem Wagen ausgestiegen und habe dann entschieden, zu flüchten. Zudem habe er sich erst gestellt, nachdem er über die Medien erfahren habe, dass nach einem tödlichen Unfall aktiv nach dem Fluchtfahrer gesucht wurde.

Zwei Jahre Haft gefordert

Eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren sei Tat und Schuld angebracht. Dazu eine Geldbuße und ein Fahrverbot von drei Jahren wegen fahrlässiger Tötung, ein weiteres von 18 Monaten wegen der Alkoholfahrt und ein Drittes von 18 Monaten wegen der Fahrerflucht. Da der Mann nicht vorbestraft sei, könne die Haftstrafe integral zur Bewährung ausgesetzt werden. Das Urteil der Strafkammer ergeht am 15. November.