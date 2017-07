(LuWo) - Experimentieren und wissenschaftliche Prinzipien entdecken. Das war am Wochenende Programm auf der 3. Auflage des Energy Kids Day in Fonds-de-Gras. Als frühere Elektrozentrale bildete die Paul Würth Halle einen idealen Rahmen, um die Kinder auf spielerische Art und Weise in die Thematik Wissenschaft und Energie einzuführen.



Die Kinder entdeckten spielend das Prinzip des Magnetismus, lernten die molekularische Küche kennen und stellten Solarblumen her. Die verschiedenen Ateliers waren in Zusammenarbeit mit dem Naturmuseum, Kleng Fuerscher, Naturschoul Lasauvage, Technikschoul Differdingen, Projets Interactifs Scientifiques asbl. (Pins) und Tudor Museum konzipiert worden.



Der Fonds National de la Recherche, das Anima Team der Stadt Differdingen und Südgaz S. A. unterstützen den Energy Kids Day.