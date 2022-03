Am Samstag werden Benzin, Diesel und Heizöl abermals um bis zu sechs Cent teurer.

Diesel bei 1,945 Euro

Energiepreise steigen weiter

Teddy JAANS Am Samstag werden Benzin, Diesel und Heizöl abermals um bis zu sechs Cent teurer.

(TJ) - Der Höhenflug der Energiepreise will und will nicht aufhören: Am Samstag müssen Autofahrer und Besitzer einer Ölheizung beim Befüllen ihrer Tanks ein weiteres Mal tiefer in die Tasche greifen.

Wer einen Wagen mit Benzinmotor fährt, kommt noch mit einem blauen Auge davon: Der Liter 95er steigt „nur“ um 2,7 Cent auf 1,754 Euro je Liter, beim 98er müssen ab Mitternacht 3,9 Cent pro Liter mehr berappt werden. Dieser Sprit kostet fortan 1,865 Euro an der Pumpe.

Der Liter Diesel geht um 5,6 Cent nach oben und schlägt dann mit 1,945 Euro zu Buche.

Das Heizöl legt ebenfalls kräftig zu: Der Liter der schwefelarmen Sorte kostet ab Samstag 1,363 Euro, das sind sechs Cent mehr als bislang, die schwefelhaltigere Sorte (50ppm) steigt um 5,1 Cent auf einen Endpreis von 1,352 Euro. Das macht bei einem 3.000-Liter-Tank immerhin fast 200 Euro zusätzlich aus.









Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.