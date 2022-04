Diesel, Benzin und Heizöl werden nach Mitternacht wieder teurer.

Bis zu 3,5 Cent

Energiepreise steigen am Dienstag

Waren die Energiepreise in der Nacht auf den Samstag noch zurückgegangen, so ziehen sie ab Dienstag wieder an. Der Liter 95er Benzin kostet ab Mitternacht 1,707 Euro, das sind 0,6 Cent mehr als bislang. Das 98er Superbenzin verteuert sich um einen Cent auf einen Endpreis von 1,801 Euro.

Beim Diesel fällt der Anstieg mit 3,5 Cent am deutlichsten aus. Dieser Sprit kostet ab Dienstag 1,718 Euro pro Liter.

Auch die beiden Heizölsorten werden teurer. Die schwefelarme Sorte kostet ab Mitternacht 1,130 Euro (plus 3,3 Cent), die schwefelhaltigere Sorte (50 ppm) wird für 1,132 Euro (plus 3,4 Cent) frei Haus geliefert.

Am Mittwoch kommt dann wieder eine Baisse auf die Verbraucher zu: Dann tritt nämlich die anlässlich der Tripartite beschlossene Senkung der Steuern um 7,5 Cent je Liter bei Benzin, Diesel und Heizöl in Kraft.





