Endzeitstimmung im Supermarkt

Yves BODRY Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um traumatische Erlebnisse beim Einkaufen.

Nur mal kurz einkaufen gehen, dachte ich mir am Donnerstagmorgen. Doch daraus wurde nichts. Als ich meinen Einkaufswagen randvoll gepackt hatte und mich Richtung Kasse aufmachte, spürte ich schon eine gewisse Nervosität bei den Leuten vor mir. Getuschel links und rechts, Kassiererinnen, die hin- und herliefen.

Bargeld? Waren das diese steinzeitlichen Papierscheine und Metallmünzen, die man gegen Ware eintauschen konnte?

Und auf einmal hieß es: „Tut uns leid, doch es gibt ein Problem mit der Kreditkartenbezahlung. Wir können aktuell nur Bargeld nehmen“. Bargeld? Waren das diese steinzeitlichen Papierscheine und Metallmünzen, die man gegen Ware eintauschen konnte? Ich war mir im ersten Moment nicht im Klaren, was das jetzt bedeuten würde, doch als sich alle Leute an der Kasse vorbei auf den gegenüberliegenden Bankomaten stürzten, wurde mir der Ernst der Lage bewusst.

Verlassene Caddies standen überall im Weg. Leute liefen umher und telefonierten. Endzeitstimmung war angesagt. Hamsterkäufe? Ja, aber womit bezahlen? Erst mal stellte ich mich also in die Reihe beim Bankomaten und zückte schon mal meine Karte. Als noch eine Person vor mir war, traf mich der Schlag. Zum Geldabheben mit der Karte benötigt man einen PIN-Code. Einen PIN-Code? Ich war gewohnt, mein Gesicht in die Handykamera zu halten und alles funktionierte.

Aus Bequemlichkeit nutze ich meine Karten nie, von Bargeld ganz zu schweigen. Erste Selbstzweifel überkamen mich. Als ich zweimal den falschen Code eingetippt hatte, versuchte ich es vorsichtshalber mit einer anderen Karte. Das Ergebnis war dasselbe. Ich war allerdings nicht der Einzige, der ein langes Gesicht machte. Doch es gab noch einen zweiten Bankautomaten … und eine zweite Menschenschlange davor. Umsonst. Der Automat spielte verrückt.

Also ging ich ohne Geld zu meinem Einkaufswagen zurück und dann fiel mir eine letzte Möglichkeit ein, noch mitsamt meiner Ware aus dem Supermarkt zu kommen. Und es klappte. Mein Vater brachte mir schließlich seinen hart ersparten Notgroschen mit dem Wagen vorbei. Was würde man nur ohne seine Eltern tun? Vielen Dank noch mal an dieser Stelle.



