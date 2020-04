Endoskopdiebe außer Reichweite

Am 23. April 2017 stehlen Unbekannte im CHL Endoskope im Wert von 650.000 Euro. Obwohl eine Tätergruppe identifiziert wurde, landeten die Ermittlungen bislang in einer Sackgasse.

Am 23. April 2017 stehlen Unbekannte im CHL Endoskope im Wert von 650.000 Euro. Obwohl eine Tätergruppe identifiziert wurde, landeten die Ermittlungen bislang in einer Sackgasse.

(str) - Am 23. April 2017 schlug die Bande im hauptstädtischen Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) zu und machte fette Beute: 20 Endoskopiegeräte in einem Wert von 650.000 Euro. Damals gab es eine regelrechte Welle von Diebstählen in Krankenhäusern und spezialisierten Arztpraxen in Westeuropa – vorrangig in Deutschland – und der Fall im Großherzogtum war nur einer von vielen.

Inzwischen ist sehr viel über die Tätergruppe gewusst, gefasst wurden aber bislang nur ganz wenige Handlanger, und auch der Diebstahl im hauptstädtischen CHL konnte bislang keinem Täter konkret nachgewiesen werden ...