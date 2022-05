43. Landjugendtag am Donnerstag in Erpeldingen/Sauer

43. Landjugendtag am Donnerstag in Erpeldingen/Sauer

Viel Spaß erfuhren die Teilnehmer bei der Fußrallye, die am Christi Himmelfahrtstag im Rahmen des 43. Landjugendtags in Erpeldingen an der Sauer im Mittelpunkt stand.