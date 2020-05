Nach zweieinhalb Monaten kehrten rund 100 Schüler in Feulen in ihre Schulen zurück. Viel Vorbereitung war nötig, um die Sicherheitsanforderungen umzusetzen.

Endlich wieder im Klassensaal

Von Nico Müller und Volker Bingenheimer

Sechs Wochen nach der Ankündigung von Bildungsminister Claude Meisch, die Grundschulen am 25. Mai wieder zu öffnen, war es heute nun so weit. Die bange Frage ist: Befolgen die Kinder die strengen Spielregeln, die die Erwachsenen ihnen im Schulbus, dem Pausenhof, im Klassenraum oder auch etwa beim Toilettengang neuerdings aufzwingen?

7.45 Uhr auf dem Schulhof in Oberfeulen: Überall Barrieren mit Schildern, dahinter eine Lehrperson. Für einen Uneingeweihten scheint das alles ein bisschen verwirrend. Doch es hat System, was man in den folgenden Minuten feststellen kann.

Nach zweieinhalb Monaten kehrten rund 100 Schulkinder in Feulen wieder zurück in ihren Klassensaal. Foto: Nico Muller
In der "Maacher Schoul" überwieg die Freude über den ersten richtigen Schultag nach der langen Corona-Pause. Foto: Guy Jallay

Die Kinder, die nach und nach eintreffen, laufen nämlich zielgerichtet zu der für sie vorgesehenen Barriere, weil sie dort ihren Lehrer – trotz Maske – erkennen. Dies ist denn auch kein Zufall, waren sie doch noch am vergangenen Freitag per Videokonferenz gebrieft worden und wussten also genau, wohin sie mussten.

Vom gemeinsamen Sammelplatz gehen die Kinder dann mit ihrer Lehrperson zum Klassensaal, selbstverständlich eine Gruppe nach der anderen. Alles geht diszipliniert und unaufgeregt über die Bühne, worüber sich Bürgermeister Fernand Mergen, Schuldirektor Gérard Roettgers und Schulpräsidentin Malou Schmartz, die vor Ort die Abläufe verfolgen, freuen: ,,Wir sind erleichtert, dass alles so reibungslos klappt.

Abstand und Händewaschen

Diszipliniert verhalten sich auch die Schüler der Grundschule Grevenmacher. Auf dem Pausenhof, der in zwei streng getrennte Bereiche unterteilt wurde, tragen die Kinder Masken. Im Klassensaal dürfen sie sie abnehmen. Dort sitzen sie an ihren Tischen mit dem obligatorischen Abstand und müssen regelmäßig die Hände waschen.

Michèle Silbereisen, die Präsidentin des Schulkomitees, berichtet von unzähligen Stunden, die für Planung und Organisation der Corona-Sicherheitsmaßnahmen nötig waren. "Heute Morgen war ich so aufgeregt, dass ich um 5.30 Uhr aufgewacht bin", sagt sie.

"Wie Sudoku"

In den fünf Wochen vor der Wiedereröffnung der Schulhäuser mussten die Gänge in Einbahn-Regelung ausgeschildert, farbig gekennzeichnete Zonen ausgewiesen und die Schüler eines Zyklus in kleinere Gruppen eingeteilt werden. Bei dieser Einteilung galt es für die Lehrer, auf viele Anforderungen Rücksicht zu nehmen - zum Beispiel Geschwisterkinder und Maison-relais-Gruppen nicht zu trennen.

"Es hatte schon etwas von Sudoku", meint Schuldirektor Joa Baum. Vorläufig bis zum Ferienbeginn am 15. Juli gelten die Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Schüler, Eltern und Lehrer hoffen, dass sie im neuen Schuljahr nicht mehr nötig sein werden.

