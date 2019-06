Ende in Sicht: Primaner schreiben letzte Prüfung

Insgesamt 3.479 Primaner haben die schriftlichen Abschlussprüfungen hinter sich gebracht. Die Erleichterung ist zwar groß und doch haben sie den Prüfungsmarathon noch nicht ganz geschafft.

Sichtlich erleichtert verlässt Vicky Lahier am Donnerstagmorgen gegen 9.50 Uhr den Saal im Forum Geesseknäppchen in der Hauptstadt. Die 20-Jährige hat als erste abgegeben, hätte theoretisch bis 10.15 Uhr an der Abschlussprüfung in Mathematik schreiben können.



Die junge Frau ist eine von 224 Primanern, die in diesem Jahr im Lycée Michel-Rodange (LMRL) zu den alles entscheidenden Prüfungen angetreten sind ...