Ende des Dornröschenschlafs

Ein Teil des Areals des ehemaligen Stahlwerks Terres rouges in Esch soll urbanisiert werden.

Am 6. Oktober um 9 Uhr wird der private Bauherr Iko im Escher Rathaus im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prozedur, sein Bauvorhaben Roud Lëns in einer Bürgerversammlung vorstellen. Das gab Schöffe Martin Kox (Déi Gréng) in der Escher Ratssitzung am Freitag bekannt.



Kox ging auf die Geschichte des Stahlwerks und der Cockerill-Werke ein und erinnerte an das einstige Filmset, das Venedig dargestellt hatte und wegen dessen die Industriebrache vielen Luxemburgern bekannt ist ...