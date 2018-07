En suspens

Vor vier Jahren wurde der Bommeleeër-Prozess auf Eis gelegt. Er stellte alle vorigen Gerichtsverfahren in den Schatten. Doch war es den Aufwand wert?

Ein Prozess, zwei Angeklagte, 18 Monate Verhandlungen, 177 Sitzungen – und kein Verdikt. Der Bommeleeër-Prozess sucht nach wie vor seinesgleichen, was Umfang, Dauer und auch Brisanz anbelangt. Heute vor genau vier Jahren wurde die Verhandlung mit einem Zwischenurteil auf Eis gelegt. Seitdem ist es ruhig geworden. Was bleibt, ist die Erinnerung an ein Jahrhundertverfahren und die Hoffnung, dass der Aufwand am Ende nicht umsonst war.



Dabei muss bereits als Erfolg verbucht werden, dass der Fall um die Bombenanschläge in den 1980er-Jahren überhaupt in öffentlicher Sitzung verhandelt wurde ...