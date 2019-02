Die SNCT hat die Preise für die technische Kfz-Kontrolle am Freitag spürbar erhöht. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten.

Empörte Reaktionen auf SNCT-Gebührenerhöhung

Jörg TSCHÜRTZ

Der Luxemburger Konsumentenschutz (ULC) ist empört über die Gebührenerhöhungen bei der „Société Nationale de Contrôle Technique“ (SNCT), der staatlichen Kfz-Prüforganisation. Die ULC fordert die „sofortige Rücknahme der unverschämten 40-prozentigen Preiserhöhung“.

Die angekündigte „qualitative Verbesserung“ im Service der Kontrollstationen sei „ohnehin überfällig“, schreibt der Konsumentenschutz in einem Communiqué. Die SNCT habe ihre Preise offenbar an jene des privaten Mitbewerber Dekra angleichen wollen. Die Tariferhöhung bekämen nun „vor allem die Klein- und Mittelverdiener und Familien“ zu spüren.

Die Preise für technische Fahrzeugprüfungen bei der SNCT sind am 1. Februar um teilweise 40 Prozent gestiegen. Die Kontrolle eines Autos kostet nunmehr 52 Euro, davor waren es 37,50 Euro. Bei Dekra Luxemburg wird eine Gebühr von 59 Euro verlangt.

Wer mit einem Oldtimer durch die Prüfstraße fährt, muss künftig sogar 69 Euro statt 37,50 Euro, also beinahe das Doppelte, berappen. Historische Fahrzeuge, die älter sind als 30 Jahre und nach 1950 gebaut wurden, müssen in Luxemburg in der Regel alle zwei Jahre zur Kontrolle. "Wir sind einigermaßen schockiert", sagt Jean Hansen, Vorsitzender der technischen Kommission der „Lëtzebuerger Oldtimer Fédératioun“. „Es geht nicht um die 69 Euro, die alle zwei Jahre zu bezahlen sind. Aber wir finden, dass mit einer derart drastischen Preiserhöhung auch Verbesserungen im Service verbunden sein sollten."

Preiserhöhungen bei der SNCT Auto: von 37,50 auf 52 Euro (mit Elektromotor: 46 Euro)



Oldtimer: von 37,50 auf 69 Euro



Lieferwagen: von 37,50 auf 52 Euro



Bus: von 89,50 auf 104 Euro



Lastwagen: von 89,50 auf 94 Euro



Motorrad/Quad: von 27 auf 39 Euro



Nachkontrolle eines Autos: von 20,50 auf 25 beziehungsweise 30 Euro (je nach Umfang der Nachkontrolle)



Link: www.snct.lu

Übrigens: In Deutschland kostet die Hauptuntersuchung eines Autos, zum Beispiel beim TÜV Saarland, 56,60 Euro. Bei Untersuchung des Motormanagements und Abgasreinigungssystems sind es 106,40 Euro. Bei Dekra in Frankreich werden bei der Überprüfung eines Diesel-Autos zwischen 60 und 75 Euro fällig. In Belgien beträgt der Standardpreis 32,50 Euro.