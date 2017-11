(LV) - Die Idee kam Pit Maas am Dienstagabend, als er Zuhause seine Pinnwand auf Facebook runterscrollte und ihm ein Post der Organisation "Street life Wien" ins Auge stach. Es handelte sich um einen Aufruf zum Spenden der besonderen Art. Pit lief in seinen Keller, schnappte sich einen leeren Pappkarton, stellte eine Büchse Erbsen hinein und schrieb "Adventskalenner" drauf. Er machte ein Foto und setzte es auf Facebook.



Die Idee ist einfach: Beim "emgedréinten Adventskalenner" öffnet man nicht jeden Tag bis Weihnachten ein Türchen und entdeckt eine Überraschung, sondern man füllt den Adventskalender täglich mit einem Lebensmittel. Nach 24 Tagen sollte die Kiste dann prall gefüllt sein und einem bedürftigen Menschen zu Gute kommen.



Überrascht über Erfolg



Pit Maas sagt, dass er nicht damit gerechnet hätte, dass so viele Menschen seinem Aufruf folgen würden: "Am Dienstagabend hatten bereits 400 Leute meinen Post auf Facebook geteilt, gestern Abend waren es bereits 1000."



Der Erlös soll grundsätzlich alle Menschen erreichen, die in Not und auf Hilfe angewiesen sind. Pit Maas wandte sich, unter anderem, an die "Stëmm vun der Strooss" und die Caritas.



Die Direktorin der "Stëmm vun der Strooss", Alexandra Oxacelay, sagt: "Wir begrüßen die Welle der Solidarität, dass so viele Menschen an die Obdachlosen denken und ihnen helfen wollen." Sie unterstreicht jedoch, dass die Organisation nur trockene Lebensmittel annehmen kann. Weder Kleider, noch Möbel könnten entgegengenommen werden. Alle Esswaren und Hygieneartikel sollten nach Bonneweg gebracht werden, von wo aus sie an die verschiedenen Standorte der Organisation verteilt werden.



Ansporn zur Eigeninitiative



Pit Maas unterstreicht, dass das Projekt auf einer Eigeninitiative beruht und die Menschen dazu anregen soll, selbst aktiv zu werden. Er habe nicht die Möglichkeit, das Projekt zu koordinieren, darum sei jede Hilfe willkommen.



Zum Beispiel meldeten sich Menschen, die sich bereit erklärt haben, die Kisten in ihrer Umgebung einzusammeln oder entgegenzunehmen, um sie danach bei den jeweiligen Hilfsorganisationen vorbei zu bringen. Pit Maas hat die Namen der Ansprechpersonen in seinem "Facebook post" hinzugefügt. Die "Maison relais" in Wiltz beispielsweise hat vorgeschlagen, die Pappkartons im Ösling entgegenzunehmen, um sie an das "Office social" der Gemeinde Wiltz weiter zu reichen. So kommt die Hilfe auch sicher bei sozial schwächeren Menschen an.



"Das Schönste für mich ist, dass es offensichtlich jede Menge Menschen gibt, die helfen wollen", sagt Pit Maas. Und nun sei jeder dazu aufgerufen, selbst die Initiative zu ergreifen und etwas Gutes zu tun.