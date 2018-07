Spürhunde des CGDIS haben den leblosen Körper eines vermissten Mannes aufgespürt. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Elwingen: Vermisster 46-jähriger Mann tot aufgefunden

(mbb) - In den frühen Morgenstunden wurde in der Umgebung des "Trimpad Burmerange" in Elwingen die Suche nach einem 46-jährigen Mann eingeleitet, der seit Donnerstag als vermisst gilt. Die Polizei erklärt, dass Polizeipatrouillen, Spürhunde der Polizei, Hunde des CGDIS sowie der Polizeihubschrauber das Gebiet weiträumig nach dem Vermissten abgesucht haben.

Die Spürhunde des CGDIS konnten jedoch nur noch den leblosen Körper des Mannes aufspüren. Ersten Ermittlungen zufolge wird Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie der Leiche beantragt.