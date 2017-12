(C./L.E.) - Am Sonntagmorgen kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in der Rue de Wintrange in Elvingen. Das Feuer war als Sickerbrand an der Dachdurchführung eines Kaminrohres ausgebrochen. Die Einwohner konnten sich mit ihren Kindern, die direkt im ausgebauten Dachgeschoss unter dem Brandherd schliefen, noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits durch die Dachhaut.



Acht Atemschutzträger waren nötig, um den Brand, von dem bereits mehrere Zimmer betroffen waren, unter Kontrolle zu bringen. Am Haus entstand hoher Sachschaden und ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.