(SH) - Die rezenten Anschläge haben auch Auswirkungen auf das Elton-John-Konzert am kommenden Dienstag in der Coque. So müssen die Besucher am Eingang mit strengeren Sicherheitskontrollen rechnen. Darum bietet der Organisator die Zuschauer, frühzeitig in Kirchberg zu erscheinen. Der Einlass in die Coque erfolgt ab 18.30 Uhr.



Glasbehälter, Flaschen, Dosen oder sonstige gefährliche Gegenstände sind verboten, ebenso wie das Mitführen von großen Taschen und Rucksäcken. Auch das Mitbringen von Speisen, Getränken sowie Videokameras und professionellen Fotoapparaten ist nicht gestattet.

Um zur Coque zu gelangen, stehen den Konzertbesuchern kostenlose Shuttlebusse von den Auffangparkplätzen aus zur Verfügung. Diese werden im Zehn-Minuten-Takt auf folgender Route fahren: Luxexpo (Haltestelle Parking Foire), Europaschule (Haltestelle Konrad Adenauer), Coque (Haltestelle Parking Coque 1). Vor dem Konzert zirkulieren die Busse zwischen 18.15 und 20.30 Uhr, nach dem Konzert von 22.50 bis 0.15 Uhr. Behinderte Menschen können gegen Vorzeigen ihres Ausweises und des Eintrittstickets auf reservierten Parkplätzen bei der Coque parken.



