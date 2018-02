(str) - Sechs Monate Haft für die Mutter und drei Monate für den Vater: so lautete am Freitag das Urteil in erster Instanz gegen ein Elternpaar aus dem Süden des Landes, das seine beide Söhne regelmäßig mit Gürtelschlägen bestraft hatte.



Der Vollzug der Haftstrafen wird allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Beide Verurteilten müssen jedoch jeweils eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro zahlen. Dazu kommen zweimal 500 Euro Schadenersatz.



Die Polizei war eingeschaltet worden, nachdem der Jüngere der beiden Söhne, in der Maison relais unverblümt angedeutet hatte, dass jegliche Regelverstöße mit Schlägen zu bestrafen seien. Nur zögerlich räumte der Neunjährige dann im Anschluss ein, dass er und sein inzwischen 17-jähriger Bruder regelmäßig, alle zwei bis drei Tage, bei Ungehorsam mit einem Gürtel auf Rücken, Gesäß und Oberschenkel geschlagen würden.

Im Prozess hatten die beschuldigten Eltern sich bemüht, die Gewalt gegenüber ihren Kindern herunterzuspielen. Im Prozess wurden sie dann auch geduldig vom vorsitzenden Richter der 19. Strafkammer darüber belehrt, was sie ihren Kindern tatsächlich angetan hatten und welche Folgen das für die Heranwachsenden haben würde.



Mit dem Urteil blieb das Gericht weit unter dem von der Staatsanwaltschaft beantragten Strafmaß zurück. Diese hatte 18 bzw. zwölf Monate Gefängnis beantragt sowie eine Geldstrafe.